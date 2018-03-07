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Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля

07.03.2018 10:09

Скрипаль и его дочь остаются в больнице

Полиция и MІ5 считают, что первоначальные факты расследования позволяют говорить об инициированной Россией попытке убийства экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
 
Скрипаль
 
В то же время не исключаются и другие версии – попытка скомпрометировать Россию и режим Путина, а также - частный спор.
Издание также сообщает, что смерть жены Скрипаля Людмилы от рака в 2012 году и его 44-летнего сына Александра в прошлом году в Санкт-Петербурге будет рассматриваться как часть расследования столичной полиции.
 
В свою очередь, "Радио Свобода" напомнила, что фентанил, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году.
 
Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения "За права человека" Льва Пономарева.
 
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Его и женщину 33 лет доставили в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. В Британии считают, что он был отравлен бывшим офицером ГРУ РФ, нынешним депутатом Госдумы Андреем Луговым, действовавшим по приказу руководства России. В СМИпроисшествие назвали "Литвиненко-2".
Сергей Скрипаль - в прошлом офицер ГРУ, был арестован ФСБ в 2004 году по подозрению в сотрудничестве с британской разведкой.
 
Следствие установило, что вербовка Скрипаля произошла ещё в 1995 году. Он полностью признал свою вину и в 2006 году был осужден на 13 лет заключения за государственную измену, однако в 2010 году был помилован и вместе с Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко был обменян на группу российских разведчиков, которых разоблачили в США.
 
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела заседание Совета безопасности Британии в связи с отравлением экс-полковника ГРУ России. // 112.ua

 

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