Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля

Полиция и MІ5 считают, что первоначальные факты расследования позволяют говорить об инициированной Россией попытке убийства экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

В то же время не исключаются и другие версии – попытка скомпрометировать Россию и режим Путина, а также - частный спор.

Издание также сообщает, что смерть жены Скрипаля Людмилы от рака в 2012 году и его 44-летнего сына Александра в прошлом году в Санкт-Петербурге будет рассматриваться как часть расследования столичной полиции.

В свою очередь, " Радио Свобода " напомнила, что фентанил, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения "За права человека" Льва Пономарева.

Сергей Скрипаль - в прошлом офицер ГРУ, был арестован ФСБ в 2004 году по подозрению в сотрудничестве с британской разведкой.

Следствие установило, что вербовка Скрипаля произошла ещё в 1995 году. Он полностью признал свою вину и в 2006 году был осужден на 13 лет заключения за государственную измену, однако в 2010 году был помилован и вместе с Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко был обменян на группу российских разведчиков, которых разоблачили в США.