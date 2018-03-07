Один человек погиб, еще шестеро травмированы в ДТП под Кременчугом (фото)

Вечером во вторник, 6 марта, в Кременчугском районе Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса, в котором один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

Об этом сообщает Кременчугский отдел полиции в Facebook.

Так, на трассе "Полтава-Кременчуг-Александрия", возле села Чечелево, автобус "Богдан" лоб в лоб врезался в Renault Trafic, за рулем которого был 20-летний парень. Известно, что автобус ехал пригородным маршрутом №230 в направлении города Кременчуг.

Удар был такой силы, что 21-летний пассажир иномарки погиб на месте аварии, а пять пассажиров автобуса – женщин от 35 до 55 лет - и водителя Renault госпитализировали в больницу с травмами.

"По факту ДТП возбуждено производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Причины и обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении. // Апостроф