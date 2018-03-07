В России тюремный начальник ублажал заключенного сексом с проститутками

Суд назначил Радику Батраеву наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также осужденный выплатит штраф в размере 429 тысяч рублей, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. В целях исполнения решения суда о штрафе на недвижимое имущество родственников Батраева наложен арест.

Установлено, что в декабре 2014 года Батраев, занимая на тот момент должность начальника колонии N23 в Саратовской области, явился в автосалон, расположенный на территории Заводского района Саратова. Там он через посредников получил взятку в размере свыше 50 тысяч рублей от особо опасного преступника, отбывающего наказание в колонии. Эти деньги надзиратель потратил на приобретение дополнительного оборудования для своего автомобиля. Установлено, что в декабре 2014 года Батраев, занимая на тот момент должность начальника колонии N23 в Саратовской области, явился в автосалон, расположенный на территории Заводского района Саратова. Там он через посредников получил взятку в размере свыше 50 тысяч рублей от особо опасного преступника, отбывающего наказание в колонии. Эти деньги надзиратель потратил на приобретение дополнительного оборудования для своего автомобиля.

"Незаконное вознаграждение предназначалось за возможность нарушений осужденным режима отбывания наказания", - отметили в СК РФ.

Кроме того, в начале февраля 2015 года Батраев аналогичным образом получил через посредников от того же осужденного взятку в сумме 50 тысяч рублей "за неоднократное разрешение свиданий с лицами, не являющимися родственницами осужденного, для оказания последнему услуг интимного характера, за постоянное пользование мобильным телефоном, домашним кинотеатром, за проживание в отдельном помещении колонии, за свободное перемещение по территории исправительного учреждения, за возможность носить одежду и обувь неустановленного образца, а также за неявки на проверку осужденных".

Эти факты коррупции были выявлены сотрудниками ФСБ и отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ.

"На протяжении всего следствия Батраев не признавал вину в инкриминируемом ему деянии, от дачи показаний отказывался", - говорится в пресс-релизе.

В ходе следствия проведено более 200 допросов свидетелей, обвиняемого, свыше 15 очных ставок между обвиняемым и свидетелями, не менее 15 осмотров мест происшествия, а также предметов и документов. Уголовное дело составило 12 томов.

Радика Батраева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя"), ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ.

Радика Батраева "сдал" его подчиненный

Ранее пресса писала, что взятки Батраеву передавал особо опасный преступник Антон Бесчетнов, осужденный за убийство, покушение на жизнь несовершеннолетнего и разбой к 18 годам лишения свободы.

Бесчетнов получил известность благодаря дерзкому побегу из колонии-поселения N11, куда он был переведен благодаря ходатайству Батраева и решению Красноармейского городского суда. Он же фигурирует в уголовном деле о получении взятки начальником ИК N11 Хусеном Таовым.

Администрация колонии во главе с Таовым выдала Антона Бесчетнова за "аварийщика". Об этом свидетельствует прикроватная карточка, согласно которой он был осужден вовсе не за особо тяжкие преступления, а по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Начало срока отсчитывалось с 22 августа 2015 года, а на свободу Бесчетнов должен был выйти 22 февраля 2021 года. Близкие родственники Бесчетнова живут в Петровске и занимаются разнопрофильным бизнесом, в том числе владеют кафе.

Таов разрешал Бесчетнову выходить из колонии, получив от него в декабре 2015 года взятку в виде ружья. Оно было куплено чиновнику в оружейном магазине. Вместе с принадлежностями ружье стоило свыше 30 тысяч рублей.

Этот случай стал известен после того, как Бесчетнов совершил побег, когда его отпустили домой к родственникам. Нашли преступника лишь через два месяца в Москве. За это убийце добавили еще год колонии.

О связях особо опасного преступника с высокопоставленными работниками системы ФСИН еще осенью 2016 года писал колумнист Денис Полишинель.

На время расследования начальнику колонии Хусену Таову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако надзиратель пользовался интернетом, средствами связи и оказывал давление на свидетелей, в связи с чем его в итоге заключили под стражу. В период следствия Таов дал показания против Батраева, что и привело к его аресту.

В июне 2017 года Таову вынесли приговор. За взятку ему назначили наказание в виде девяти месяцев колонии общего режима со штрафом в 120 тысяч рублей. Суд также лишил его звания полковника внутренней службы.