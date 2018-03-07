СБУ ліквідувала розгалужену мережу збуту зброї та боєприпасів

Правоохоронці встановили, що мешканець Умані організував торгівлю зброєю на території Черкаської, Одеської, Київської, Винницької та Полтавської областей. Зловмисник реалізовував вогнепальну зброю заводського виготовлення, займався реставрацією та переробляв травматичну зброю на бойову для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл. Клієнтів він підшукував через Інтернет на спеціалізованих форумах.

За інформацією спецслужби, ділок мав спільників у кількох регіонах для переправлення поштою боєприпасів, вогнепальної зброї та комплектуючих до неї із району проведення антитерористичної операції.

Співробітники Управління СБ України в Одеській області затримали зловмисника під час отримання чергового відправлення з пістолетом.

При обшуку за місцем проживання торгівця правоохоронці вилучили два пістолети системи «Наган», автомат Калашникова, велику кількість боєприпасів різного калібру та запчастин до бойової зброї.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Управління Служби безпеки України в Одеській області