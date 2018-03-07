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СБУ ліквідувала розгалужену мережу збуту зброї та боєприпасів

07.03.2018 11:00

Співробітники Служби безпеки України ліквідували розгалужену мережу збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, вивезених із району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що мешканець Умані організував торгівлю зброєю на території Черкаської, Одеської, Київської, Винницької та Полтавської областей. Зловмисник реалізовував вогнепальну зброю заводського виготовлення, займався реставрацією та переробляв травматичну зброю на бойову для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл. Клієнтів він підшукував через Інтернет на спеціалізованих форумах.

Фото Управління Служби безпеки України в Одеській області.

За інформацією спецслужби, ділок мав спільників у кількох регіонах для переправлення поштою боєприпасів, вогнепальної зброї та комплектуючих до неї із району проведення антитерористичної операції.

Фото Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Співробітники Управління СБ України в Одеській області затримали зловмисника під час отримання чергового відправлення з пістолетом.

Фото Управління Служби безпеки України в Одеській області.

При обшуку за місцем проживання торгівця правоохоронці вилучили два пістолети системи «Наган», автомат Калашникова, велику кількість боєприпасів різного калібру та запчастин до бойової зброї.

Фото Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Управління Служби безпеки України в Одеській області

 

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