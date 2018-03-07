Спустя 12 лет разоблачена мамаша, попросившая незнакомца изнасиловать ее дочь

28-летняя Пета Батлер обвинила свою мать в организации изнасилования, когда девушке было всего 16. Как сообщает A Current Affair, преступление произошло еще в 2006 году, но девушке удалось заставить свою мать Терезу Батлер признаться в содеянном.

"Я все время думала: как могла мама сделать то, что сделала?" — плачет Пета.

Тереза и ее дочь Пета жили в Тувумбе (Австралия). В 2006 году Тереза пригласила домой неизвестного мужчину, которого звали Томмо, и разрешила ему изнасиловать свою дочь. Томмо и Тереза договорились об этом в Интернете, и только после этого мужчина пришел к ним домой. Предварительно Тереза напоила Пету четырьмя алкогольными коктейлями, затем вышла из квартиры и осталась курить на улице.

Долгое время Пета не решалась признаться в том, что сделала ее мать — она думала, что ей бы никто не поверил. Однако девушка рассказала свою историю детективу Джоди Белл, которая поддержала Пету и помогла ей получить признание от Терезы.

Пета позвонила своей матери и рассказала о том, что до сих пор переживает и плачет: перед тем, как ее изнасиловал Томмо, она кричала ему "Нет!", но это не помогло.

"Да, это факт — это было изнасилование, но тебе было уже 16. Я бы никому не позволила дотронуться до тебя, пока тебе не исполнилось 16", — ответила по телефону Тереза.

Именно этот телефонный звонок был привлечен к делу как доказательство преступления, совершенного 12 лет назад. Терезу арестовали и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Насильника по имени Томмо по-прежнему разыскивают: полиция предполагает, что Пета не единственная его жертва. // Сегодня