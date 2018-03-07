«Авторитет» «тамбовской» ОПГ Фима Банщик задержан в Минске

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержали в Минске «авторитета» «Тамбовской» преступной группировки Александра Ефимова, известного в криминальной среде как Фима Банщик и Ефим. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Sputnik Беларусь.

Задержание Фимы Банщика проводилось при посадке в аэропорту Минска на рейс в Вену. При обыске у него были обнаружены несколько поддельных паспортов на чужие имена и один паспорт гражданина Болгарии. Сейчас он находится в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома в белорусской столице в ожидании депортации на родину. По имеющейся информации, на Ефимова заведено уголовное дело, но его детали не раскрываются.

Вместе с тем Следственный комитет и сотрудники ФСБ России проводят обыски в доме № 35 по Таврической улице в Петербурге. Там находится квартира Ефимова. Как сообщает 47news, СК по Всеволожскому району возбудил уголовное дело, которое касается махинаций с землей в Ленинградской области. Издание отмечает, что в том же доме находятся квартиры лидера «Тамбовской» ОПГ Геннадия Петрова и «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина). Что именно ищут в квартире Фимы Банщика, пока не известно. Отметим, что он известен своими связями в правоохранительных органах, поэтому не исключено, что Фиму могли предупредить о готовящихся следственных мероприятиях.

60-летний Александр Ефимов является «авторитетом» «Тамбовской» ОПГ, отмечает Crimerussia. Он начал свою «трудовую деятельность» в конце 80-х — начале 90-х годов. Бывший буфетчик в петербургском кинотеатре с 1985 года (годы перестройки) стал слесарем-сантехником в бане, которая была любимым местом встречи бандитов, сотрудников милиции и теневых дельцов. Именно тогда он получил прозвище «Фима Банщик». Тогда его часто видели в обществе бритоголовых товарищей, собирающих дань с торговцев на рынке в Девяткине.

Со временем Ефимов двинулся в легальный бизнес. В 1991 году он основал кооператив «Саша», а затем — охранный концерн «Скорпион», который за короткое время стал одним из самых мощных ЧОПов Петербурга. Авторитет концерна был настолько высок, что ему доверяли свою безопасность многие лидеры организованной преступной среды Петербурга, в том числе «ночной губернатор» Владимир Кумарин, который считается основателем «Тамбовской» ОПГ.

В 1996 году Ефимов выставил свою кандидатуру на пост главы администрации Красногвардейского района. В начале 1997 года силовики Северной столицы объявили «тамбовским» войну, у «Скорпиона» была отозвана лицензия за нарушения в обращении с оружием. В остальных принадлежащих Ефимову фирмах были проведены обыски. Одновременно с этим против него и его подручных было возбуждено уголовное дело по ст. 148 УК (вымогательство). Банщику удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. По слухам, о готовящемся аресте его предупредил один из сотрудников РУБОПа, который потом был уволен. Летом 1997-го Ефимов был задержан в Ялте, а потом был этапирован в питерские «Кресты».

В конце 1998 года Ефимов был приговорен к 5, 5 года колонии, его правая рука — к 5 годам и 2 месяцам. Позже Ефимову добавили еще полгода за дачу взятки должностному лицу в следственном изоляторе «Кресты». В 2000 году за хорошее поведение он был переведен в колонию-поселение, откуда через год освобожден условно-досрочно.