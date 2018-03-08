В Питере консульство вымышленного королевства три года выдавало поддельные паспорта и права

Установлено, что аферисты открыли в Северной столице "так называемое консульство несуществующего островного государства карибского бассейна". "От имени фиктивного учреждения злоумышленники изготавливали паспорта граждан вымышленного государства и поддельные водительские удостоверения, которые впоследствии сбывали иностранцам, прибывающим в Российскую Федерацию с целью трудоустройства", - сообщает официальный сайт ГУ МВД Петербурга.

Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства. Непосредственным изготовителем поддельных документов для гастарбайтеров являлся 44-летний петербуржец. Стоимость услуг варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей. Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства. Непосредственным изготовителем поддельных документов для гастарбайтеров являлся 44-летний петербуржец. Стоимость услуг варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.

"Полицейскими задержан 64-летний лидер данного сообщества, выполнявший роль так называемого консула созданного лжеучреждения. В результате следственных действий в квартире предполагаемого организатора изъяты паспорта и водительские удостоверения вымышленного государства, фотографии-заготовки, оттиски печатей, а также оргтехника, использовавшаяся в противоправной деятельности", - добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину"). В отношении главаря банды лжедипломатов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Консульство" выиграло судебную тяжбу против МВД

Как уточняет "Бумага" , еще в 2015 году четверо задержанных открыли в Петербурге организацию, которую позиционировали как консульство островного государства карибского бассейна "Королевство ASPI" ("Свободный остров АСПИ").

С января 2015 года сотрудники псевдоконсульства продавали документы с указанием реквизитов королевства ASPI. При этом в документах стояла регистрация, но не в ASPI, а в городах Белоруссии. Среди покупателей таких документов были нелегальные мигранты.

Обезвредить группу удалось только 6 марта 2018 года "в рамках предупредительных мероприятий по снижению уровня террористической угрозы перед выборами президента и ЧМ-2018 по футболу". Во время обысков у подозреваемых нашли незаполненные бланки паспортов "Королевства ASPI", оттиски печатей с регистрацией в Минске, более сотни фотографий возможных клиентов, а также оружие - пистолеты и патроны.

Вместе с тем, по данным картотеки судебных дел, руководство лжеконсульства в Петербурге на протяжении последних лет неоднократно защищало в судах интересы "граждан" ASPI. Так, в 2017 году "консулам" удалось добиться отмены штрафа ГИБДД в семь тысяч рублей для одного из них за то, что тот ездил по городу с правами "Королевства ASPI". Суд встал на сторону представителей несуществующего государства и указал, что инспекторы ГИБДД не доказали, что права "Королевства ASPI" являются подделкой.

"Африканская схема"

Похожее преступление расследовали два года назад правоохранительные органы Ганы в Западной Африке. Там выявили фальшивое посольство США . "Диппредставительство" располагалось в обшарпанном двухэтажном здании, которое имело внешние признаки посольства: снаружи на нем висел американский флаг, а внутри находилась фотография президента США Барака Обамы.

Однако этим посольством заведовало "не правительство Соединенных Штатов, а организованная преступность Ганы и Турции и ганский юрист, специализирующийся на иммиграции и уголовном праве", говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Коррумпированные чиновники "крышевали" работу "посольства", которое за шесть тысяч долларов выдавало как настоящие, так и поддельные визы, а также фальшивые документы, удостоверяющие личность, - в том числе банковские документы, документы об образовании и свидетельства о рождении.

Из заявления Госдепа не ясно, въезжал ли кто-либо в США с этими визами. Также не говорится, как именно они оказывались в распоряжении преступников, хотя полицейским удалось найти поставщиков и из сообщения следует, что настоящими документами обеспечивали преступников те же коррумпированные чиновники.

Услуги посольства рекламировались, реклама размещалась на щитах и листовках. Заведение работало три дня в неделю и обслуживало клиентов из Ганы и соседних стран - Того и Кот-д'Ивуара. Роль консула и сотрудника посольства играли двое турецких подданных, которые говорили на английским и голландском языках, а ганский юрист поддерживал контакты с властями страны.

"Посольство" обнаружили в результате расследования в рамках операции "Спартанский авангард", проводившейся агентами регионального отдела службы безопасности при посольстве США в Гане для борьбы с торговлей людьми и мошенничеством. В ходе другого расследования в рамках той же операции выяснилось, что в Аккре работает также фальшивое посольство Королевства Нидерланды.

Как выяснилось, преступники использовали две точки - магазин одежды и жилое здание. Клиентов искали в Аккре и арендовали им квартиру в ближайшей гостинице. Магазин использовался для производства документов, в нем стояли сшиватели фальшивых паспортов. Во время рейда ганский юрист соврал полицейским, что магазин нельзя обыскивать, потому что он проходит по другому "судебному делу". Это позволило коррумпированным чиновникам внести за членов преступной группы залог и вывезти из страны оборудование для производства документов.