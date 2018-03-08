На Полтавщині затримали «благодійників», які привласнили понад 7 мільйонів гривень

Кіберполіція Полтавщини припинила діяльність злочинної групи, члени якої під приводом збору благочинних внесків для учасників АТО, лікування дітей та надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, привласнили понад 7 мільйонів гривень. Зловмисників підозрюють у скоєнні 103 епізодів злочинної діяльності.

За даними правоохоронців, починаючи з 2012 року на гачок псевдоблагодійників потрапили понад півтисячі підприємців та агропромисловців з різних областей України.

Поліцейські встановили, що спільники обирали жертву і спочатку надсилали на офіційну скриньку електронного листа від фіктивної благодійної організації з відповідними реквізитами, печатками та підписами службових осіб.

Після листа був телефонний дзвінок псевдорадника або представника голови обласної державної адміністрації чи його заступника.

Обрана пройдисвітами тактика дозволяла швидко увійти в довіру керівника підприємства або організації. Виклавши суть соціального проекту, покликаного акумулювати чималу суму коштів, для прикладу, на лікування важко хворих дітей або придбання їм нового одягу та взуття, додзвонювач спонукав абонента до активних дій.

Головне правило, яким керувалися, так звані, соціальні інженери, домогтися аби угода відбулася негайно. Зловмисники були напрочуд обережними і будували розмову за наперед розробленим сценарієм, аби виключити випадки відтермінування моменту переведення коштів на відповідній розрахунковий рахунок благодійної організації навіть на кілька годин.

Розрахунок зловмисників був простим – кошти, про які йдеться (а це приблизно від 1000 до 85 тисяч гривень) для підприємства незначні, а тому з переведенням платежу проблем не буде і навряд чи хтось захоче пересвідчитися, що гроші використані за призначенням.

Однак серед голів сільгосппідприємств знайшлися ті, хто засумнівався в дійсності намірів благодійників. Насамперед тому, що існує офіційний механізм реалізації соціально-гуманітарних проектів, що координуються органами влади. Тоді "благодійниками" зацікавилась поліція.

Аби демаскувати шахрайську оборудку посадовці і підприємці долучилися до активної інформаційної війни з аферистами. Чиновники спільно з поліцією збирали наради, поширювали гучні публікації в соціальних мережах.

Завдяки об’єднанню зусиль представників влади, підприємців та правоохоронців, працівникам відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області вдалося затримати 4 учасників злочинної групи, до складу якої входили троє чоловіків та одна жінка.

Поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків у центральному офісі псевдоблагодійників, розташованому у місті Київ, а також за місцем їх проживання.

За словами начальника поліції Полтавщини Андрія Замахіна, вилучено 14 одиниць комп'ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, 15 флеш-носіїв інформації, три роутери, понад 29 сім-карт різних операторів, документація, чорнові записи, 12 печаток та штампів фіктивних благодійних організацій, 14 пластикових карт різних банків, на які жертви перераховували кошти, понад 5 000 доларів США. На вилучені кошти накладено арешт, а банківські рахунки фіктивних благодійних організацій заблоковані.

На даний час чотирьом спільникам, серед яких – один працівник банківської установи, котрий мав доступ до відповідних баз даних та розрахункових рахунків, повідомлено про підозру у скоєнні 103 епізодів злочинної діяльності. Їх дії кваліфікуються як шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також – несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 1 200 000 грн. кожному.

Поліцейські вважають, що це неповна картина кримінальної діяльності співучасників. А відтак радять всім керівникам підприємств та організацій повідомити поліції інформацію про перерахування гуманітарної фінансової допомоги за вказаною схемою.

Відділ комунікації поліції Полтавської області