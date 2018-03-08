В Николаеве трое юных луганских отморозков утопили в ванне гея

Вечером в понедельник, 5 марта, в Ингульском (Ленинском) районе Николаева трое несовершеннолетних утопили в ванне мужчину.

Несовершеннолетние беженцы из Луганска пришли в гости к мужчине гораздо старше их по возрасту и, скажем так, «нетрадиционной сексуальной ориентации».

В ходе общения между мужчиной и гостями возникла ссора, в результате которой несовершеннолетние утопили своего «друга» в ванне.

Все трое подозреваемых в совершении преступления задержаны. Ведется расследование. // novosti-n.org