В Николаеве трое юных луганских отморозков утопили в ванне гея

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Вечером в понедельник, 5 марта, в Ингульском (Ленинском) районе Николаева трое несовершеннолетних утопили в ванне мужчину.
Несовершеннолетние беженцы из Луганска пришли в гости к мужчине гораздо старше их по возрасту и, скажем так, «нетрадиционной сексуальной ориентации».
В ходе общения между мужчиной и гостями возникла ссора, в результате которой несовершеннолетние утопили своего «друга» в ванне.
Все трое подозреваемых в совершении преступления задержаны. Ведется расследование. // novosti-n.org
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