В столице иностранцы ранили таксиста ножом и похитили его автомобиль

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В Киеве иностранцы несколько раз ударили ножом мужчину, после чего скрылись на его автомобиле.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции столицы, передает УНН.
"В дежурную часть Святошинского управления полиции от 37-летнего киевлянина поступило сообщение, что его избили неизвестные и похитили автомобиль. На вызов выехали патрули и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, таксист привез незнакомцев по указанному адресу. Однако вместо оплаты за проезд мужчины нанесли ему несколько ударов ножом. После этого они скрылись на его автомобиле Toyota Camry. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.
"Уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель рассказал оперативникам, что авто ему не принадлежит. Также он добавил, что ему позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху, что в Киевской области. Во время отработки информации сотрудники уголовного розыска Святошинского управления полиции установили, что к завладению иномарки причастны три человека", - отметили в полиции.
Установив местонахождение нарушителей, правоохранители задержали их.
"Ими оказались иностранцы - 1982, 1986 и 1972 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Одному из мужчин инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - уточнили полицейские.
В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Сейчас злоумышленников проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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