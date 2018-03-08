В Запорожье на строительстве детсада разворовали 3 млн. гривен

В Запорожской области правоохранители проводят обыски в местном Управлении капитального строительства, должностные лица которого подозреваются в хищении более 3 миллионов гривен при строительстве детского сада.

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

"В результате совместной работы оперативников УЗЭ (управление защиты экономики - ред.) и следователей полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области, задокументирована преступная деятельность группы лиц, действовавших по предварительному сговору", - написал он.

"Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКСе Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКСа", - добавил Золотоноша.

Начальник Запорожской областной полиции отметил, что они подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест.

Он добавил также фото недостроенного детсада, на который, по его словам, якобы было потрачено 3,2 млн. гривен. // Украинская правда