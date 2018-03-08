В подмосковном отеле бывший военный ранил управляющую, а потом застрелился

Следователи Московской области выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой была ранена женщина и погиб мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник на почве ревности открыл огонь по управляющей в гостинице, а потом совершил самоубийство.

Труп предполагаемого стрелка, который является военным пенсионером, обнаружен 6 марта в автомобиле, припаркованном рядом со зданием гостиницы "Лев" в Люберцах. Мужчина скончался от огнестрельного ранения головы, сообщает официальный сайт областного ГСУ СК РФ.

А в кабинете управляющего гостиницей была найдена женщина, занимающая соответствующую должность. Она получила ранение в голову.

В рамках начатой доследственной проверки с места происшествия были изъяты револьвер, три гильзы и четыре патрона.

"Предварительно установлено, что между управляющей гостиницей и ее сожителем произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из револьвера системы Нагана в голову женщине. После чего вышел из здания гостиницы и сел в личный автотранспорт", - говорится в пресс-релизе.

При этом источник 360 в правоохранительных органах утверждает, что преступник использовал пистолет с маркировкой "Наган-ЖС". Такое обозначение имеют сигнальные пистолеты. Вероятно, наган был переделан для стрельбы боевыми патронами.

По словам собеседника, 59-летний военный пенсионер застрелился в автомобиле Toyota Camry. Его возлюбленная годилась ему в дочери. Потерпевшей исполнилось 30 лет.

"К настоящему времени женщине проведена операция. Она находится в больнице. После получения из медицинского учреждения справки о тяжести причиненного вреда ее здоровью следственными органами будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ГСУ СК РФ. // NEWSru.com