Российский самолет с кандидатом в президенты на борту разгерметизировался в воздухе

За несколько минут самолет неожиданно снизился с высоты 10 тысяч метров до 4-5 тысяч

В России чуть не произошла очередная авиакатастрофа: на пути из Грозного (Чечня) в Москву произошла разгерметизация самолета, на борту которого находился кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский. Об этом сообщил пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев.

По его словам, самолет начал резко снижаться.

"Они летели из Грозного в Москву, и когда уже подлетали к аэропорту, пилот объявил о разгерметизации салона. Хотя они сами этого не почувствовали, но проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты 10 тысяч метров до 4-5 тысяч. Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три скорые", – сказал он.

Также Яковлев рассказал о состоянии здоровья самого кандидата в президенты РФ.

"У Явлинского просто сильно заложило уши, он до сих пор испытывает в связи с этим дискомфорт, но в целом все в порядке с ним",- добавил пресс-секретарь "Яблока". // Сегодня