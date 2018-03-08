СБУ блокувала розкрадання сировини з нафтопроводів у кількох областях України

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували масштабне розкрадання сировини з нафтопроводів у кількох областях країни.

Правоохоронці встановили, що група зловмисників з різних регіонів України протягом кількох місяців з використанням спеціального обладнання робили так звані «врізи» у нафтопроводи на території Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. Продукцію вони перекачували в автоцистерни та реалізовували для переробки.

Співробітники Управління СБУ в Сумській області затримали трьох зловмисників на Чернігівщині під час спроби продажу чергової партії вкраденої нафти.

Наразі накладено арешт на дві автоцистерни з нафтосировиною вартістю майже вісімсот тисяч гривень, встановлено місця «врізів» та зберігання продукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

Прес-центр СБ України