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СБУ блокувала розкрадання сировини з нафтопроводів у кількох областях України

07.03.2018 15:22

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували масштабне розкрадання сировини з нафтопроводів у кількох областях країни.

Правоохоронці встановили, що група зловмисників з різних регіонів України протягом кількох місяців з використанням спеціального обладнання робили так звані «врізи» у нафтопроводи на території Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. Продукцію вони перекачували в автоцистерни та реалізовували для переробки.

нефть

Співробітники Управління СБУ в Сумській області затримали трьох зловмисників на Чернігівщині під час спроби продажу чергової партії вкраденої нафти.

нефть

Наразі накладено арешт на дві автоцистерни з нафтосировиною вартістю майже вісімсот тисяч гривень, встановлено місця «врізів» та зберігання продукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

 

Прес-центр СБ України

 

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