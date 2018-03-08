Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Харківщині затримали на хабарі керівника райвідділення поліції

07.03.2018 15:35

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарах керівника відділення поліції одного з районів Харківської області.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції організував механізм вимагання грошей від місцевого ділка за неперешкоджання вирубці лісонасаджень.

Фото Служба безпеки України.

Під час досудового слідства співробітники СБ України задокументували три факти отримання керівником підрозділу неправомірної вигоди на загальну суму двадцять чотири тисячі гривень.

Фото Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали підполковника під час отримання чергового хабара у розмірі десяти тисяч гривень.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому та обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...