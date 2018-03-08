На Харківщині затримали на хабарі керівника райвідділення поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарах керівника відділення поліції одного з районів Харківської області.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції організував механізм вимагання грошей від місцевого ділка за неперешкоджання вирубці лісонасаджень.

Під час досудового слідства співробітники СБ України задокументували три факти отримання керівником підрозділу неправомірної вигоди на загальну суму двадцять чотири тисячі гривень.

Правоохоронці затримали підполковника під час отримання чергового хабара у розмірі десяти тисяч гривень.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому та обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України