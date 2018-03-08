На даче сбытчиков наркотиков обнаружили более 140 кг трамадола

Правоохранители обнаружили во время обыска у члена организованной группы по сбыту наркотиков 141 кг трамадола.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

По информации ГПУ, Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры осуществляет расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"В результате проведения следственных (розыскных) действий у еще одного из членов организованной группы изъято порошкообразное вещество белого цвета (трамадол) весом 5 кг. По месту жительства последнего проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 4 тыс. евро, 3 полимерные пакеты с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, реализуя разработанный план документирования преступной деятельности, было проведено 13 обысков. Во время проведения одного из них в дачном доме еще одного из членов организованной группы, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, обнаружено и изъято 141 кг порошкообразного вещества белого цвета, которая, согласно выводам судебной экспертизы, оказалась трамадолом. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет более 10 млн грн.

В ГПУ сообщили, что 5 марта вышеуказанных человек задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины.