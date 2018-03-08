У Черкасах арбітражного керуючого затримали на хабарі у 87 тисяч гривень

Неправомірну вигоду підозрюваний вимагав та одержав від засновника та керівника підприємства, де він виконував обов’язки арбітражного керуючого. Затримали зловмисника 7 березня під час одержання неправомірної вигоди.

Оперативники управління захисту економіки в Черкаської області Нацполіції, слідчі Черкаського відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури викрили у хабарництві арбітражного керуючого.

За підписання мирової угоди та її подачу на розгляд до господарського суду для затвердження вимагав та одержав від засновника і керівника товариства 60 тисяч гривень неправомірної вигоди. До речі, кошти вимагав від керівництва підприємства, де зловмисник виконував обов’язки арбітражного керуючого.

Одночасно арбітражний керуючий підбурював керівника товариства до надання неправомірної вигоди судді, який розглядає справу про банкрутство. 27 тисяч гривень за прискорену процедуру розгляду мирової угоди та її безперешкодного затвердження.

7 березня оперативники управління захисту економіки в Черкаської області Нацполіції, слідчі Черкаського відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури затримали зловмисника в одному з кафе м. Черкас. Загальна сума одержаних фігурантом хабарів становить 87 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Департамент захисту економіки

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