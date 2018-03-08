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В Москве концертный директор DJ Грува избил, а затем задушил тещу

07.03.2018 16:32

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении работника шоу-бизнеса, которого подозревают в убийстве родственницы.

Сообщение о задержании подозреваемого размещено на официальном сайте ГСУ СК РФ. Там фигуранта называют "34-летним москвичом". А источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что под следствием оказался концертный директор Денис Калинин, известный как Денис Стингер. Он работает с диджеем Грувом (Евгением Рудиным), а также с телеведущими Александром Анатольевичем и Иреной Понарошку и певицей Катей Чеховой.

Картинки по запросу затримання

По версии следователей, утром 6 марта обвиняемый находился в квартире одного из жилых домов по Старосадскому переулку в Басманном районе Москвы. Там между мужчиной и его тещей возник конфликт.

В ходе ссоры подозреваемый избил 77-летнюю женщину, а затем задушил ее.

"В ходе допроса задержанный признал вину", - отметили в ГСУ СК РФ.

В настоящее время суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на 15-летний срок. // NEWSru.com

 

 

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