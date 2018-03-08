Группировка «Джейш аль-Ислам» решила записать крушение Ан-26 себе в «актив»

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Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит.
По самолету, говорится в заявлении «Джейш аль-Ислам», которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.
Уничтожение российского самолета, утверждает «Джейш аль-Ислам», стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.
Минобороны РФ, сообщая 6 марта о крушении Ан-26, подчеркивало, что огневого воздействия на самолет не было. Основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.
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