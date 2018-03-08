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Группировка «Джейш аль-Ислам» решила записать крушение Ан-26 себе в «актив»

07.03.2018 16:45

Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит.

По самолету, говорится в заявлении «Джейш аль-Ислам», которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.

Картинки по запросу крушение Ан-26

Уничтожение российского самолета, утверждает «Джейш аль-Ислам», стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Минобороны РФ, сообщая 6 марта о крушении Ан-26, подчеркивало, что огневого воздействия на самолет не было. Основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.

  • Город Восточная Гута, расположенный недалеко от Дамаска, в феврале подвергся интенсивному обстрелу со стороны правительственных войск, в результате которого, как сообщалось, погибли сотни мирных жителей.
  • Восточная Гута входит в одну из так называемых зон деэскалации, созданных в Сирии в сентябре 2017 года, мониторинг в ней осуществляет российская военная полиция.
  • «Джейш аль-Ислам» — одна из группировок, действующих в районе Восточной Гуты.
  • Россия неоднократно предлагала Совбезу ООН включить «Джейш аль-Ислам» в список террористических группировок, однако получила отказ.
  • Ан-26, на борту которого находились 39 человек — российские военнослужащие, включая генерал-майора, разбился 6 марта при заходе на посадку возле базы Хмеймим в Сирии. // Медуза

 

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