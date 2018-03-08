Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Украине разыскиваются 4,2 тыс. военнослужащих, изменивших присяге в Крыму

07.03.2018 17:00

В суды направлены 56 обвинительных актов по статье о госизмене

В Украине в розыске находятся 4 266 военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге в 2014 году после аннексии полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины. Все они обвиняются в дезертирстве.

1

С 1 апреля 2014 года военными прокурорами было направлено в суды 56 обвинительных актов по статье о государственной измене. В 55 случаях из них было назначено специальное (заочное) досудебное расследование.

При этом за дезертирство в Украине осуждены 4 военнослужащих, которые не вышли на материковую часть Украины после аннексии Крыма Россией.

Напомним, Крым был аннексирован в марте 2014 года по результатам незаконного "референдума", проведенного Россией. После аннексии все силовые и военные подразделения были переведены на материковую часть Украины. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...