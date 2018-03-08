В Украине разыскиваются 4,2 тыс. военнослужащих, изменивших присяге в Крыму

В Украине в розыске находятся 4 266 военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге в 2014 году после аннексии полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины. Все они обвиняются в дезертирстве.

С 1 апреля 2014 года военными прокурорами было направлено в суды 56 обвинительных актов по статье о государственной измене. В 55 случаях из них было назначено специальное (заочное) досудебное расследование.

При этом за дезертирство в Украине осуждены 4 военнослужащих, которые не вышли на материковую часть Украины после аннексии Крыма Россией.

Напомним, Крым был аннексирован в марте 2014 года по результатам незаконного "референдума", проведенного Россией. После аннексии все силовые и военные подразделения были переведены на материковую часть Украины. // 112.ua