Как найти работу в Чехии: особенности трудоустройства

Последних несколько лет в число украинцев, работающих за границей, растет в геометрической прогрессии. Ввиду сложных экономических условий в Украине люди ищут лучшей более высоких зарплат у соседей. И часто находят. Поскольку число выезжающих из страны продолжает расти.

В свое время это пережила и Чехия, которую массово покинули квалифицированные кадры - теперь она нуждается в работниках из-за границы и весьма благосклонно относится к украинцам.

Как искать работу в Чехии

Найти работу в Чехии для украинцев можно несколькими способами. Например, с 2016 года действует программа для украинцев от Торговой палаты Чехии. Ежегодно беспрепятственно работать в Чехии могут пять тысяч украинцев. После экономического кризиса там чувствуется недостаток врачей, инженеров, IT-специалистов. Сегодня эта страна на 2 месте среди потенциальных работодателей для украинцев после Польши.

Второй способ – обратиться в специализированные агентства, которые занимаются трудоустройством в Европе. Они помогают в получении визы, подписании контракта, следят за соблюдением формальностей, касающихся условий работы, оплаты, возможного проживания. Фирмы-посредники берут во внимание пожелания самого соискателя, подбирают работу в зависимости от квалификации и физических возможностей. Специалисты агентств проводят анализ европейского рынка труда и помогают найти легальную работу в Чехии для украинцев без знания языка. Но требуют за это вознаграждение.

Второй способ – посетить страну в качестве туриста или гостя. Также через родственников и знакомых, живущих или уже работающих в Европе. Это достаточно результативный шаг в половине случаев.

Третьим способом поиска вакансий в Европе является самостоятельный мониторинг специальных интернет-порталов. Например, rabota-evropa.com. С помощью этой площадки соискатели могут найти работу в Польше, Чехии и других странах ЕС.

Работа в Чехии для украинцев rabota evropa мониторит постоянно, обновляя перечень вакансий на сайте регулярно. Причем это реальная работа в Чехии для женщин, мужчин, студентов, семейных пар без посредников.

Правила оформления документов

С 2017 года для украинцев доступен безвизовый въезд в Чехию, однако шенгенская виза все еще актуальна. Она может быть двух типов: краткосрочная типа C и долгосрочная национальная (тип D).

Работа для иностранцев в Чехии это - наемный труд или самостоятельный бизнес. Здесь не требуют разрешения на работу для тех, кто имеет вид на жительство, статус беженца, является (или члены его семьи) гражданином ЕС.

Получение официальной работы возможно на основании разрешения определенного образца, при наличии трудовой либо синей карты. Разрешением на работу обычно занимается принимающая сторона.

Трудовая и синяя карты объединены разрешением на пребывание и на трудоустройство. Для получения обеих нужно иметь трудовой договор или предварительное соглашение о нем. Термин действия трудовой карты равен времени, прописанному в договоре, но не должен превышать двух лет. Синяя карта выдается тем, у кого есть подтверждение о высшем специальном образовании, с заключенным трудовым договором.

Сначала договариваются с работодателем, подписывают договор, а потом пишут заявление о выдаче той или иной карты. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Минтруда и соцобеспечения — portal.mpsv.cz. Здесь также размещаются вакансии в Чехии. Соискатель может зарегистрироваться, оставить свою анкету для потенциальных работодателей.

Подготовка резюме

Правила хорошего резюме для получения работы в Чехии для украинцев от rabota evropa:

Цель. Она должна быть ярко выраженной, ведь является визиткой соискателя. Это заявление о себе. О том, на что работник претендует. Цель должна быть короткой и обязательно – ясной, не лишним будет проявление креативности. Тип визы. Данные указывают внизу, сразу под обозначением имени, фамилии и цели. Язык документа. В одну и туже фирму отправляют экземпляры не менее чем на двух языках. Форма документа. Все данные в резюме лучше читаются, если их занести в таблицу. Надо четко обозначать временные рамки: «от» и «до». Личные качества. Надо упоминать о наличии вредных привычек, водительского удостоверения и так далее. Не стоит забывать рассказать о своей легкой обучаемости.

Перевод документов и получение визы

Все документы для долгосрочной визы в Чехию должны подаваться исключительно на чешском языке.

После того как собраны все необходимые документы для получения визы, получение работы за рубежом в Чехии предусматривает перевод на чешский язык главных документов: справки о состоянии банковского счета и справки об отсутствии судимости.

Далее переведенные документы подаются на удостоверение верности перевода в Посольство Чешской Республики либо правильность перевода заверяет чешский нотариус. Он тщательно сличает оригинал документа с переводом на чешский и при малейшей ошибке или опечатке отправляет заявителя исправлять перевод.

Отправка документов

В 2018 году введено правило личного обращения заявителя, который должен посетить визовый центр либо консульство. Здесь тот, кто обратился за визой, должен пройти дактилоскопию. Исключения предоставлены только детям до 12 лет и тем, у кого нельзя снять отпечатки ввиду физиологических причин.

Запись на консульский прием проводится через МИД Чехии. Не сайте обнародован для этого электронный адрес. Достаточно отправить свои данные: имя и фамилию, как в загранпаспорте, дату рождения, номер проездного документа (загранпаспорта), контактные данные: номер телефона и e-mail, цель пребывания. Адреса: для заявителей, относящихся к округу Киева — visa_kiev@mzv.cz, для Львова — visa_lviv@mzv.cz. Подача заявлений оплачивается консульским сбором на рабочую/синюю карту – 1000 крон.

Помимо Чехии, спросом пользуются и вакансии в Германии, где уровень заработков еще выше.