У Хмельницькому прикордонника викрили на торгівлі наркотиками

Співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькому офіцера Державної прикордонної служби України на збуті синтетичних наркотиків та психотропних речовин.

Правоохоронці встановили, що капітан Держприкордонслужби спільно з місцевим мешканцем систематично збували наркотики в обласному центрі. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів продажу амфетаміну військовослужбовцем.

Співробітники СБ України затримали прикордонника в одному із спальних районів міста під час чергової реалізації психотропної речовини. Іншого зловмисника правоохоронці затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили близько ста грамів амфетаміну та понад трьох кілограмів марихуани, а також спеціальне обладнання для виготовлення психотропів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією та військовою прокуратурою.

Прес-центр СБ України