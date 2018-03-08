У Хмельницькому прикордонника викрили на торгівлі наркотиками

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Співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькому офіцера Державної прикордонної служби України на збуті синтетичних наркотиків та психотропних речовин.
Правоохоронці встановили, що капітан Держприкордонслужби спільно з місцевим мешканцем систематично збували наркотики в обласному центрі. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів продажу амфетаміну військовослужбовцем.
Співробітники СБ України затримали прикордонника в одному із спальних районів міста під час чергової реалізації психотропної речовини. Іншого зловмисника правоохоронці затримали за місцем проживання.
Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили близько ста грамів амфетаміну та понад трьох кілограмів марихуани, а також спеціальне обладнання для виготовлення психотропів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією та військовою прокуратурою.
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