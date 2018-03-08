У Калинах на Тячівщині «іноземний» «мерс» убив 12-річну дівчинку на узбіччі (фото)

Інформація спочатку з'явилася в соцмережах, згодом її підтвердили у поліції.

"Аварія в с. Калини. Величезна швидкість забрала життя 11 річної дівчини, яка вийшла на вулицю біля свого будинку. Скажіть за кермом був «олень»", - повідомив у соцмережі Фейсбук користувач Петро Михайльо, доклдадаючи відповідні світлини.

Відтак інформацію про смертельну автоаварію підтвердили у поліції.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, вчора, 6 березня, о 14:50, до чергової частини Дубівського відділення поліції по телефону надійшло повідомлення про те, що в селі Калини сталася ДТП з потерпілими.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що ДТП сталася на вулиці Джона Леннона. 21-річний мешканець смт.Дубове, рухаючись на автомобілі "Мercedes" іноземної реєстрації в напрямку Дубового, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на 11-літню мешканку села Калини. Від отриманих травм дівчинка померла в кареті швидкої допомоги.

Водій, за попередньою інформацією, був тверезим.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Розслідує справу слідче управління ГУНП області. Автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції. // zakarpattya.net.ua