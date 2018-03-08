На Николаевщине суд дал условные сроки двум ПТУшникам, которые похитили и пытали знакомого

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В Николаевской области суд наказал двух обвиняемых годом условного срока за пытки над знакомым, который якобы распространял про них слухи и рассказал полиции об их кражах.
Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.
Происшествие произошло в селе Трикарты Вознесенского района 13 февраля 2017 года. Двое несовершеннолетних на момент совершения преступления учеников профессионально-технического училища позвали к себе на квартиру знакомого.
Чтобы потерпевший не убежал от них, молодчики связали ему руки полимерной стяжкой. После этого два товарища начали ногами и руками избивать своего гостя и требовали от него признаться в распространении слухов в их адрес. Также злоумышленники для побоев применяли деревянную палку и кусок резинового шланга.
Согласно приговору, пытки над связанным потерпевшим длились около полутора часа. Потерпевший рассказал в суде, что от него требовали признаться в том, что он рассказал полиции о кражах двух обвиняемых на территории поселка.
Сами обвиняемый не признали свою вину и отказались давать показания относительно объявленного им обвинения.
В итоге суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 2 статьи 127 («Пытки») Уголовного кодекса Украины и назначил им наказание по данным статьям в виде пяти лет лишения свободы. Одновременно с этим суд учел несовершеннолетие обвиняемых и освободил их от назначенного основного наказания, установив им испытательный срок один год. Осужденных обязали уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства или работы. // Преступности НЕТ
У 25-й бригады потеря от снайперского огня в районе Бутовки, у 24-й на санитарном этапе скончался боец после подрыва на мине, у ДУК ПС погиб крымский снайпер, есть павший в...