Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Николаевщине суд дал условные сроки двум ПТУшникам, которые похитили и пытали знакомого

07.03.2018 17:45

В Николаевской области суд наказал двух обвиняемых годом условного срока за пытки над знакомым, который якобы распространял про них слухи и рассказал полиции об их кражах.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

пытки

Происшествие произошло в селе Трикарты Вознесенского района 13 февраля 2017 года. Двое несовершеннолетних на момент совершения преступления учеников профессионально-технического училища позвали к себе на квартиру знакомого.

Чтобы потерпевший не убежал от них, молодчики связали ему руки полимерной стяжкой. После этого два товарища начали ногами и руками избивать своего гостя и требовали от него признаться в распространении слухов в их адрес. Также злоумышленники для побоев применяли деревянную палку и кусок резинового шланга.

Согласно приговору, пытки над связанным потерпевшим длились около полутора часа. Потерпевший рассказал в суде, что от него требовали признаться в том, что он рассказал полиции о кражах двух обвиняемых на территории поселка.

Сами обвиняемый не признали свою вину и отказались давать показания относительно объявленного им обвинения.

В итоге суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 2 статьи 127 («Пытки») Уголовного кодекса Украины и назначил им наказание по данным статьям в виде пяти лет лишения свободы. Одновременно с этим суд учел несовершеннолетие обвиняемых и освободил их от назначенного основного наказания, установив им испытательный срок один год. Осужденных обязали уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства или работы. // Преступности НЕТ

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...