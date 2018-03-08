В Одессе со стрельбой задержали нелегалов, которые совершили наезд на трех полицейских

В среду, 7 марта, в Одессе возле рынка "Привоз" во время задержания иностранцев-нелегалов правоохранители применили оружие. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

Фото: ГУНП в Одесской области

Отмечается, что во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки "Мигрант" полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Решив проверить у них документы, сотрудники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения. На просьбу выйти из машины, правонарушители пытались скрыться и совершили наезд на полицейских.

В итоге трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для остановки транспортного средства сотрудники полиции применили травматическое оружие. Правонарушителей – 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года – задержали и доставили в Приморский отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они проверяются на причастность к совершению других правонарушений. // 112.ua