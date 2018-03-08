Британская полиция: Скрипаля и его дочь пытались убить нервно-паралитическим веществом

Полиция Великобритании в среду, 7 марта, сообщила, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и впоследствии помилованный, а также его дочь, найденные тремя днями ранее без сознания в английском городе Солсбери и отправленные затем в реанимацию, были отравлены нервно-паралитическим веществом. Произошедшее квалифицируется следствием как покушение на убийство.

Нервно-паралитическое вещество было использовано при попытке убить Скрипаля и его дочь в Солсбери, сообщает BBC со ссылкой на заявление главы контртеррористического отдела Скотленд-Ярда, помощника комиссара Марка Роули. Кроме того, стало известно, что офицер полиции, прибывший первым на место происшествия, также госпитализирован и находится тяжелом состоянии.

В то же время Роули не смог уточнить, о каком именно нервно-паралитическом веществе идет речь. "Мы рассматриваем произошедшее как покушение на убийство, потому что мы установили, что причиной ухудшения здоровья стало поражение нервной системы", - объявил он.

Глава контртеррористического отдела Скотленд-Ярда также подтвердил, что, по версии следствия, неизвестные умышленно выбрали Скрипаля и его дочь в качестве целей.

Ранее газета The Times написала о том, что в британской контрразведке MI5 проверяют версию о попытке России ликвидировать бывшего шпиона Скрипаля и его дочь. Источники издания рассказали, что первые признаки указывают на покушение при поддержке государства, и в этом ключе его рассматривает полиция.

По данным издания, следователи также изучат обстоятельства смерти 59-летней жены Скрипаля Людмилы от рака в 2012 году и гибели их 43-летнего сына Александра от печеночной недостаточности в прошлом году в Санкт-Петербурге. До сих пор эти смерти не вызывали подозрений.

Скрипаль, осужденный в России за госизмену и шпионаж в пользу британских спецслужб и обмененный в 2010 году на российских шпионов, разоблаченных в США, и Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Оба находились в бессознательном состоянии.

По данным прессы, после пребывания на месте предполагаемого преступления признаки отравления были зафиксированы примерно у десяти сотрудников аварийно-спасательных служб и представителей общественности. Один пострадавший остается в больнице.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, накануне выступая в парламенте, пригрозил российским властям серьезными последствиями, если будет доказана причастность Москвы к отравлению Скрипаля. Он отметил, что инцидент напоминает о смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко от отравления полонием-210 в Лондоне в 2006 году.

Если подтвердится, что инцидент был нападением при поддержке государства, министры окажутся под грузом необходимости первым делом принять к исполнению так называемую поправку Магнитского, которая позволяет замораживать британские активы нарушителей прав человека. Правительство может также заблокировать импорт сжиженного природного газа.

Накануне в МИД РФ назвали "беспочвенными" подозрения о возможной причастности Москвы к инциденту. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Британия сначала должна расследовать инцидент, прежде чем обвинять Россию. // NEWSru.com