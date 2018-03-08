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Свои «услуги» по предоставлению места на кладбище ужгородская чиновница оценила в 50 тыс. грн.

08.03.2018 09:46

На взятке в 50 тыс. гривен в областном центре Закарпатья задержали председателя комитета местного самоуправления одного из микрорайонов города Ужгород.

Как сообщают в Управлении защиты экономики в Закарпатской области, правонарушительница за вознаграждение способствовала в решении вопросов, связанных с получением земельных участков на кладбище, передает УНН.

Место на кладбище за 50 тыс. грн: в Ужгороде на взятке задержали чиновника

Чтобы отвести от себя любые подозрения, средства необходимо было перечислить на указанный чиновницей счет. Сегодня в помещении банковского учреждения фигуранта дела задержали. Правоохранители изъяли подтверждающий документ о перечислении 50 тыс. гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 368 УК, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без дальнейшего права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 

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