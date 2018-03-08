В Москве «тренинг по пикапу» закончился пьянкой, метанием ножей и убийством

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего актера, каскадера и пикап-тренера, который подозревается в неумышленном убийстве своего ученика. Тренинг по соблазнению закончился пьянкой и метанием ножей. В итоге один из учеников-собутыльников "пикапера" получил смертельную рану.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ по Москве. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Актеру грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

По версии следователей, днем 3 марта 2018 года подозреваемый находился в квартире одного из жилых домов по Дмитровскому шоссе в Москве. Будучи пьяным, мужчина демонстрировал знакомым свои навыки метания ножей. "В результате небрежного обращения с ножом подозреваемый бросил его в сторону мужчины 1994 года рождения и причинил последнему телесное повреждение в виде колото-резаного ранения груди. От полученной травмы потерпевший скончался на месте", - говорится в пресс-релизе следственного ведомства.

В ходе допроса подозреваемый признал вину.

Пикантные подробности произошедшего приводит "Московский комсомолец". По его данным, подозреваемый организовал в съемной квартире платный пикап-тренинг. За участие в нем он собирал по 20 тысяч рублей. 3 марта на тренинг к актеру приехали трое жителей различных регионов.

После короткого курса теории начинающие пикаперы со своим "гуру" выпили для храбрости и отправились на ночную прогулку. Они планировали посетить несколько клубов и попрактиковаться в приобретенных навыках общения с противоположным полом. Однако план начинающих сердцеедов потерпел фиаско: их не пустили ни в одно заведение.

Вернувшись в квартиру, горе-пикаперы продолжили распивать спиртное в сугубо мужской компании. На следующий день тренер проснулся первым и предложил своим ученикам новое занятие. Он стал учить их каскадерскому мастерству на примере метания кухонных ножей.

Во время очередного броска тренер угодил ножом прямо в грудь 23-летнему мужчине. Пьяные участники застолья даже не сразу поняли, что произошло. Лишь когда через несколько минут пострадавший упал замертво, они вызвали полицию и скорую помощь.

"Интернет пестрит объявлениями о тренингах по трансформации личности и решению проблем, которые проводит подозреваемый", - отмечает "МК". В этих сообщениях указано, что москвич является автором двух собственных программ по социальному программированию, взаимоотношениям людей друг с другом, на базе которых создан курс по семейной психологии, выводу из депрессии, курсы личностного роста. Про предприимчивого актера также известно, что с 2012 года он играл эпизодические роли в различных сериалах и даже несколько главных ролей в короткометражках. // NEWSru.com