В львовском 8-квартирном доме три человека и собака погибли в результате отравления угарным газом

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На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших
Вечером 7 марта во Львове на ул. Сигнивка от отравления угарным газом погибли три человека. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская.
"Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире по улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда следственно-оперативная группа и спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела – мужа и жены", – отметила она.
"Предварительно установлено, что смерти наступили в результате отравления угарным газом", – отметила Добровольская.
На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.
Как сообщают во Львовском горсовете, на втором этаже также была обнаружена мертвая собака.
Отмечается, что дом - двухэтажный, 8-квартирный. Отопление в нем печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка.
Напомним, 5 марта в одном из частных домов Бердичева в результате отравления угарным газом погибли восемь человек.
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