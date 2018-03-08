Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В львовском 8-квартирном доме три человека и собака погибли в результате отравления угарным газом

08.03.2018 02:21

На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших

Вечером 7 марта во Львове на ул. Сигнивка от отравления угарным газом погибли три человека. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская.

Картинки по запросу угарный газ

"Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире по улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда следственно-оперативная группа и спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела – мужа и жены", – отметила она.

"Предварительно установлено, что смерти наступили в результате отравления угарным газом", – отметила Добровольская.

На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.

Как сообщают во Львовском горсовете, на втором этаже также была обнаружена мертвая собака.

Отмечается, что дом - двухэтажный, 8-квартирный. Отопление в нем печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка.

Напомним, 5 марта в одном из частных домов Бердичева в результате отравления угарным газом погибли восемь человек.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...