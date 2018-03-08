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Очередная стрельба в американской школе: 1 погибший, 2 раненых

08.03.2018 03:07

Полиция сообщает, что стрельба произошла "случайно"

В средней школе города Бирмингем (штат Алабама) произошла стрельба. Один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщает CBS News.

полиция

"Два студента были серьезно ранены и одна студентка умерла по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что стрельба произошла "случайно": десятиклассник показывал одноклассникам оружие и оно случайно сработало.

Неизвестно, задержали ли виновного.

Месяц назад в средней школе города Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба. 17 людей погибли и более 50 ранены. Стрелявшим оказался 19-летний Николас де Хесус Крус. Он был известен окружающим своим асоциальным поведением, однако власти не уделили этому должного внимания, и молодой человек смог заполучить оружие. Ему грозит смертная казнь. // 112.ua

 

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