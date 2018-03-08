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Спортсмену из ЮАР пытались отпилить бензопилой ноги накануне соревнований

08.03.2018 11:16

Во время тренировки южноафриканского триатлониста Мхленги Гуалы на него напали неизвестные люди и попытались отрезать ему ноги бензопилой.

Партнер Гуала по тренировкам Сэндайл Шейндж сообщил Би-би-си, что сейчас 26-летний спортсмен находится в больнице и что его травмы серьезны, но не опасны для жизни.

Мхленги Гуала

Как сообщается, трое неизвестных напали на спортсмена во вторник рано утром в Дурбане, третьем по числу населения городе Южно-Африканской Республики, во время тренировочного заезда на велосипеде.

Нападавшие успели поранить пилой обе ноги триатлониста, прежде чем ему удалось от них оторваться.

Пресс-секретарь полиции Нкобайл Гуала сообщил Би-би-си, что уголовное дело открыто по статье "покушение на убийство".

"Он думал, что его хотят ограбить, остановился и отдал им свой телефон. Но они не хотели ни его телефон, ни часы, ни велосипед", - рассказал Шейндж.

Он поделился и жуткими подробностями произошедшего: "Его затащили в кусты на обочине, схватили пилу и начали отпиливать ноги. Когда добрались до кости, пила застряла, так как была не слишком острой. Тогда они принялись за вторую ногу".

Южноафриканский триатлонист Генри Шуман, завоевавший бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м году, у себя в "Твиттере" назвал этот инцидент совершенно отвратительным.

В этом месяце Гуала должен был участвовать в национальном чемпионате Южной Африки по триатлону.

"Врачи сказали ему, что ногу можно спасти и что он снова сможет ходить, но путь до выздоровления будет долгим", - поделился Шейндж.

 

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