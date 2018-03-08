Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В МИД Украины поставят на место посла Венгрии, превысившего свои полномочия

08.03.2018 11:55

В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала", комментируя заявление венгерского посла о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

Фото: lifedon.com.ua

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии", – сказала Зеркаль.

"У нас сейчас все это запланировано ... с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине", – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, Украина заняла достаточно жесткую и неизменную позицию относительно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов.

Зеркаль отметила, что Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, относительно всех стран-соседей.

При этом она добавила, что из-за заявления Кешкеня не будут высылать.

"Ну что мы сейчас должны депортировать посла ... (Это) не дипломатично", – сказала Зеркаль.

В то же время, комментируя тот факт, что в отдельных населенных пунктах в Закарпатской области на учреждениях размещены венгерские флаги, заместитель главы МИД выразила мнение, что в области не проведена децентрализация.

"Если бы децентрализация состоялась в Закарпатье, как она происходит в других регионах Украины, то не было бы никаких проблем", – считает Зеркаль.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании, и мы упрощаем ситуацию, когда считаем, что после своих выборов Венгрия отступит.

Также посол напомнил, что Венгрия заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО 14-15 февраля, применив право вето. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...