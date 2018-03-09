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У центрі Києва невідомий із гранатомета стріляв у терасу ресторану «Лео» (фото)

08.03.2018 13:36

Внаслідок події ніхто не постраждав. Розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці розшукують зловмисника.

О 02:37 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що по вул. Володимирська горить ресторан. На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум‘я. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав. Про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Києва.

Невідомі здійснили постріл з гранатомету у приміщення ресторану Лео.

Поліцейські опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеонагляду, які зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий та вистрілив із гранатомета. Сам тубус виявили неподалік від ресторану.

За фактом умисного знищення або пошкодженння майна розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Поліція розшукує зловмисника.

 

 

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