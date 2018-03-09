Вибух авто біля «Лісової» у Києві: стало відоме ім’я правоохоронця, що жбурнув гранату у силовиків

Назване прізвище правоохоронця, який у вівторок ввечері зчинив спротив співробітникам СБУ і жбурнув в них бойову гранату. Це старший сержант Володимир Іващенко. Інформацію та відповідну світлину оприлюднили інтернет-ЗМІ.

Водночас, речник поліції Київщини Микола Жукович прокоментував "5 каналу", що щодо цього правоохоронця нині триває службова перевірка.

Нагадаємо, у вівторок, 6 березня 2018 року, біля станції метро "Лісова" СБУ проводила спецоперацію із затримання торговців зброєю – і одним з них виявився правоохоронцем. Не розгубився, й кинувши бойову гранату, він втік. Легких поранень тоді зазнав один із співробітників СБУ. Як заявила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська, поліцейський-утікач був колишнім "беркутівцем".