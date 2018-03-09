Что не так с новым списком «водительских» болезней от Минздрава?

Одни считают его источником коррупции, который взвинтит стоимость фальшивых справок. Другие уверены – это лучше, чем имеющийся норматив, и наоборот, поможет с коррупцией бороться.

НОРМАТИВ СОЗДАЕТ КОРРУПЦИЮ?

Как пишет Autonews, по мнению главы Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, основная проблема документа в том, что в нем масса «не смертельных» болезней объявляется такой, при которой нельзя управлять автомобилем. И наоборот – есть длинный список заболеваний, решение по которым в индивидуальном порядке выносит врач. А это — уже повод «договориться».

«Минздрав инициирует принятие Приказа со списком болезней, при наличии которых управлять авто запрещено или разрешат в индивидуальном порядке: геморрой, грыжа, свищи, язва, гипертония, изменение в бронхах, водянка яичка или семенного канатика. Список длинный. Если покупать медсправку не в интернете, а реально проходить медкомиссию, то 95% водителей ее не пройдут! И думаете, что потеряют права на управление авто? Не потеряют. Просто введут новый побор, 95% водителей будет вынуждены за взятки у фирмочек по интернету покупать медсправки, стоимость этих «фуфлыжных» медсправок увеличится в 20 раз, а стоимость разрешения Минздрава на выдачу этих медсправок увеличится раз в 50! Коррупция не от Януковича в наследство нам досталась, она рождается на наших с Вами глазах!», — возмущается Олег Назаренко.

ИЛИ ОБЛЕГЧАЕТ ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ?

А вот автоюрист Вадим Володарский уверен – все познается в сравнении, а в действующем приказе перечень болезней, при которых не допускают к вождению, намного жестче. А новый проект, во словам Володарского, убирает ряд коррупционных факторов и сделает жизнь водителей легче. Во-первых, говорит он, противопоказания в новом проекте разделены просто «для коммерческого транспорта» и «для индивидуального», а не выписаны для каждой категории ТС отдельно. Во-вторых, в проекте отходят от ограничений для человека по формальному диагнозу в медкарте — взамен будут учитывать реальное состояние водителя.

А в третьих, в новом варианте приказа исключены или послаблены «рамки» некоторых болезней. Вадим Володарский приводит несколько примеров, как новый приказ облегчит жизнь сотням тысяч водителей обычных (не коммерческих) автомобилей.

Диабет . Сейчас: водить нельзя (учитывая специфику этого заболевания, до конца жизни). В проекте: диабет приравнивается к иным эндокринологическим заболеваниям, и однозначный недопуск к управлению не по формальному признаку наличия диагноза, а только в случае склонности к коме и потерям сознания.

Искусственный хрусталик . Сейчас: запрет на управление ТС. Логика непонятна: если человеку сделали такую операцию, то следует полагать, что зрение ему восстановили! Проект: запрета нет.

Отсутствие некоторых пальцев. Сейчас: однозначный запрет на вождение. Проект: индивидуальный допуск при возможности воздействовать на органы управления.

Отсутствие кисти руки. Сейчас: однозначный недопуск к управлению. Проект: предполагается возможность допуска на индивидуальной основе при условии протезирования и переделки органов управления.

Гипертония . Сейчас: гипертония ІІ и ІІІ степени – запрет на управление, первая – допуск индивидуальный. Проект: индивидуальный допуск при ІІІ cтепени. «Это логично (как и с диабетом) – в наше время есть препараты, позволяющие безопасно «сосуществовать» с такими заболеваниями», — комментирует Вадим Володарский.

Бронхиальная астма и некоторые другие заболеваниях органов дыхания. Сейчас: допуск индивидуальный. Причём именно по формальному диагнозу. Проект: проблемы могут вызвать только «стойкие изменения в бронхолёгочной системе с выраженными явлениями лёгочной недостаточности». Нет такой недостаточности – никакого «индивидуального допуска».

То же самое касается, например, язвенной болезни и ряда других заболеваний желудочно-кишечного тракта: в проекте ограничений по ним нет.

«И таких положений в проекте довольно много. То есть «медицинский» доступ к управлению становится лучше, а не хуже! (При этом диагнозы типа эпилепсии в списке противопоказаний как были, так и остаются)», — говорит Вадим Володарский.

ЧТО НУЖНО МЕНЯТЬ В ЗАКОНАХ

При всех плюсах этих изменений эксперты сходятся во мнении, что украинское законодательство тут несовершенно. Как вариант, они предлагают полностью принять Директиву 2006-126-ЕС, которая выдвигает к состоянию здоровья водителей минимальные требования (по ссылке — изложены в части «Додаток III Мінімальні стандарти фізичної і розумової придатності для керування транспортними засобами з механічним приводом»).

Олег Назаренко обращает внимание, что главный акцент в ЕС делают на проверках водителей, которые возят людей или грузы (водителей грузовиков, такси, автобусов). А с водителей частных авто там спрос минимальный.

«Действительно есть ограничения по управлению авто при болезнях зрения, опорно-двигательного аппарата, при сердечно-сосудистых болезнях, которые могут повлечь внезапную остановку сердца, при эпилепсии, при сахарном диабете, при умственной отсталости, при невозможности удержаться от потребления спиртных напитков или наркотиков во время вождения! Я на 100% с этим согласен. Но сравните стандарты согласно Директиве ЕС и доморощенный проект списка запретов на управление нашего Минздрава! Где в ЕС запрет вождения при грыжах, свищах или смертельно опасных при управлении геморроя и болезней (извините!) яичка с семенным каналом?

Мой товарищ Леонид Косянчук рассказал мне, что с двумя (страшно опасными при управлении по версии Минздрава) грыжами стал пяти разовым чемпион Украины по авторалли! Куда Минздрав смотрел?», — объясняет разницу в законах Олег Назаренко.