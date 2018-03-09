В Киеве проходит Марш в защиту прав женщин (трансляция)

Марш проходит под лозунгами против насилия в отношении женщин, неравенства в оплате труда за одинаковую работу и других дискриминационных практик.

«Мы росли в обществе, где женщине выделяют «особую роль», не спрашивая саму женщину. Нам говорят, что мы должны контролировать себя, чтобы кто-то не причинил нам вреда, физической и моральной. «Сама виновата» – говорят пережившей домашнее насилие. Нам говорят одеваться красиво, чтобы мужчинам на работе или на улице «было приятно». Нам недоплачивают на работе», – сказано в заявлении организаторов акции в Фейсбуке.

8 марта во мире отмечают Международный женский день - праздник, основанное в начале ХХ века как пролетарское феминистское праздник Международный день женщин-работниц. С 1977 года по решению ООН этот день называется Международный день борьбы за права женщин и международный мир. // Крым.Реалии