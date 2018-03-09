У Дніпрі затримали зловмисників, які винесли з банку 2 ноутбуки та сейф

7 березня, близько 4-ї години ночі, поліції повідомили про скоєння крадіжки на проспекті Маршала Малиновського.

Коли патрульні під'їжджали до місця виклику, помітили 2 підозрілих чоловіків з сумками. Особи одразу кинулися тікати, щойно побачили службовий автомобіль. У результаті, обох чоловіків охоронці порядку затримали.

Затримані особи, ймовірно, проникли до відділення одного з банків й поцупили звідти 2 ноутбука та сейф. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Також під час обстеження прилеглої території інспектори виявили автомобіль Chevrolet Lacetti, водій якого, як з'ясувалося, теж може бути причетним до злочину. Чоловік намагався втекти, але його авто заблокували поліцейські. У водія патрульні помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від медогляду він відмовився, тож інспектори склали на порушника протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Затриманих доставили до відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.

Патрульна поліція України