НАБУ дали доступ к телефонам отца судьи Денисюк и менеджера беглого Онищенко

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Соломенский районный суд Киева предоставил доступ детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к данным соединения с мобильных номеров директора ООО "Карпатнадраинвест" Андрея Сиротова и бывшего руководителя Государственной налоговой службы Станислава Денисюка.
Об этом со ссылкой на решение суда сообщает "Судебный репортер".
Указано, что НАБУ получило доступ к телефонным соединениям за период с 01.01.2016 по 21.02.2018 в рамках уголовного производства относительно злоупотребления властью судьей Хозяйственного суда Харьковской области Татьяной Денисюк. Именно она 21 декабря 2016 года вынесла решение по иску ООО "Карпатнадраинвест" до "Укргаздобыча" в лице филиала "Шебелинкагаздобыча" и хотела отдать арестован газ фирме нардепа Александра Онищенко.
В ходе досудебного расследования установлено, что директор ООО "Карпатнадраинвест" Андрей Сиротов находится в дружеских отношениях со Станиславом Денисюком, отцом судьи.
Как считают в НАБУ, близкие отношения отца судьи и директора компании также подтверждаются тем, что Станислав Денисюк использует телефон с номером, который отличается двумя последними цифрами номера директора "Карпатнадраинвест", что свидетельствует о том, что указанные номера были приобретены примерно в одно время и в одном месте.
Детективы предполагают, что указанные номера мобильного телефона могли использоваться для общения с представителями ООО "Карпатнадраинвест", судьей Денисюк и другими лицами относительно обстоятельств рассмотрения хозяйственного дела.
Отмечается, что компания "Карпатнадраинвест" считается подконтрольной нардепу Александру Онищенко. По версии следствия, в преступную организацию Онищенко входило более 20 человек, а убытки "Укргаздобычи" от ее деятельности оценивается в более 740 млн гривен.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины получило доступ к звонкам судьи Татьяны Денисюк. В НАБУ предполагают, что Денисюк и его секретарь могли общаться с представителями подконтрольной Онищенко компании. В связи с этим Соломенский райсуд Киеве позволил детективам снять данные с мобильного судьи и представителя "Укргаздобычи".
Отметим, что 18 декабря суд дал разрешение на заочное расследование в отношении Онищенко. В то же время Испания рассматривает запрос Украины об экстрадиции Онищенко.
Добавим, что в феврале 2018 года Апелляционный административный суд Киева допустил антикоррупционные органы к делу в отношении бывшего главы Фискальной службы Романа Насирова, обжалующих решения, что дает ему возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям нардепа Александра Онищенко.
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