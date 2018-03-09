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НАБУ дали доступ к телефонам отца судьи Денисюк и менеджера беглого Онищенко

08.03.2018 15:23

Соломенский районный суд Киева предоставил доступ детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к данным соединения с мобильных номеров директора ООО "Карпатнадраинвест" Андрея Сиротова и бывшего руководителя Государственной налоговой службы Станислава Денисюка.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает "Судебный репортер".

Указано, что НАБУ получило доступ к телефонным соединениям за период с 01.01.2016 по 21.02.2018 в рамках уголовного производства относительно злоупотребления властью судьей Хозяйственного суда Харьковской области Татьяной Денисюк. Именно она 21 декабря 2016 года вынесла решение по иску ООО "Карпатнадраинвест" до "Укргаздобыча" в лице филиала "Шебелинкагаздобыча" и хотела отдать арестован газ фирме нардепа Александра Онищенко.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор ООО "Карпатнадраинвест" Андрей Сиротов находится в дружеских отношениях со Станиславом Денисюком, отцом судьи.

Как считают в НАБУ, близкие отношения отца судьи и директора компании также подтверждаются тем, что Станислав Денисюк использует телефон с номером, который отличается двумя последними цифрами номера директора "Карпатнадраинвест", что свидетельствует о том, что указанные номера были приобретены примерно в одно время и в одном месте.

Детективы предполагают, что указанные номера мобильного телефона могли использоваться для общения с представителями ООО "Карпатнадраинвест", судьей Денисюк и другими лицами относительно обстоятельств рассмотрения хозяйственного дела.

Отмечается, что компания "Карпатнадраинвест" считается подконтрольной нардепу Александру Онищенко. По версии следствия, в преступную организацию Онищенко входило более 20 человек, а убытки "Укргаздобычи" от ее деятельности оценивается в более 740 млн гривен.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины получило доступ к звонкам судьи Татьяны Денисюк. В НАБУ предполагают, что Денисюк и его секретарь могли общаться с представителями подконтрольной Онищенко компании. В связи с этим Соломенский райсуд Киеве позволил детективам снять данные с мобильного судьи и представителя "Укргаздобычи".

Отметим, что 18 декабря суд дал разрешение на заочное расследование в отношении Онищенко. В то же время Испания рассматривает запрос Украины об экстрадиции Онищенко.

Добавим, что в феврале 2018 года Апелляционный административный суд Киева допустил антикоррупционные органы к делу в отношении бывшего главы Фискальной службы Романа Насирова, обжалующих решения, что дает ему возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям нардепа Александра Онищенко.

 

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