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Отравленный вместе с бывшим шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью полицейский заговорил

08.03.2018 16:27

Полицейский, который, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь, был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери, вышел из комы и начал говорить.

Об этом сообщила глава МВД Великобритании Амбер Радд.

По словам Радд, состояние офицера полиции, который первым оказался на месте происшествия, по-прежнему тяжелое, но есть надежда на улучшение. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в коме.

Министр также отказалась раскрывать какие-либо подробности о веществе, которым были отравлены Скрипаль, его дочь и полицейский. Ранее в полиции Великобритании заявили, что это нервно-паралитическое вещество, название которого не уточняется.

Следователи рассматривают произошедшее как покушение на убийство, заявил глава контртеррористического подразделения полиции Марк Роули.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в торговом центре в Солсбери и доставили в больницу с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Позже с признаками отравления были госпитализированы двое британских полицейских, которые занимались делом Скрипаля. //  RFE/RL

 

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