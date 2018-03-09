Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Советы женщинам, пострадавшим от домашнего насилия (видео)

08.03.2018 17:33

Каждая третья женщина в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, сталкивается с домашним насилием.

Ольга из Беларуси поделилась с Русской службой Би-би-си своей историей: она пережила домашнее насилие со стороны ее бывшего мужа, отца ее детей.

Теперь она помогает женщинам, оказавшимся в такой же ситуации, и работает в общественной организации "Радислава", которую основали женщины, пострадавшие от домашнего насилия.

Ольга советует пострадавшим от домашнего насилия женщинам не молчать, обращаться за помощью и верить в свои силы.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...