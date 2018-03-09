Советы женщинам, пострадавшим от домашнего насилия (видео)

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Каждая третья женщина в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, сталкивается с домашним насилием.
Ольга из Беларуси поделилась с Русской службой Би-би-си своей историей: она пережила домашнее насилие со стороны ее бывшего мужа, отца ее детей.
Теперь она помогает женщинам, оказавшимся в такой же ситуации, и работает в общественной организации "Радислава", которую основали женщины, пострадавшие от домашнего насилия.
Ольга советует пострадавшим от домашнего насилия женщинам не молчать, обращаться за помощью и верить в свои силы.
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