Советы женщинам, пострадавшим от домашнего насилия (видео)

Каждая третья женщина в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, сталкивается с домашним насилием.

Ольга из Беларуси поделилась с Русской службой Би-би-си своей историей: она пережила домашнее насилие со стороны ее бывшего мужа, отца ее детей.

Теперь она помогает женщинам, оказавшимся в такой же ситуации, и работает в общественной организации "Радислава", которую основали женщины, пострадавшие от домашнего насилия.

Ольга советует пострадавшим от домашнего насилия женщинам не молчать, обращаться за помощью и верить в свои силы.