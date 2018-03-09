В Чехии пьяный иностранец на авто «прибыл на первый путь» местного жд вокзала и запарковался

Полиция чешского города Аш (Карловарский край) сообщила о курьезном случае. В ночь на 6 марта водитель белого фургона Volkswagen приехал на местный вокзал и припарковался прямо на железнодорожных путях.

Изумленные пассажиры сразу позвонили в полицию. Правоохранители застали нарушителя в машине. Им оказался 29-летний иностранец. Мужчину попросили подышать в трубочку – алкотестер показал 2,5 промилле, сообщает Vinegret.cz.