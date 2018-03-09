В Чехии пьяный иностранец на авто «прибыл на первый путь» местного жд вокзала и запарковался

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Полиция чешского города Аш (Карловарский край) сообщила о курьезном случае. В ночь на 6 марта водитель белого фургона Volkswagen приехал на местный вокзал и припарковался прямо на железнодорожных путях.
Изумленные пассажиры сразу позвонили в полицию. Правоохранители застали нарушителя в машине. Им оказался 29-летний иностранец. Мужчину попросили подышать в трубочку – алкотестер показал 2,5 промилле, сообщает Vinegret.cz.
У 25-й бригады потеря от снайперского огня в районе Бутовки, у 24-й на санитарном этапе скончался боец после подрыва на мине, у ДУК ПС погиб крымский снайпер, есть павший в...