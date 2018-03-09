Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Эксперт по итальянской мафии утверждает, что в Чехии действует целая сеть Ндрангеты

08.03.2018 18:14

После убийства словацкого журналиста СМИ заговорили о присутствии итальянской мафии в странах бывшего восточного блока.

Когда убитый словацкий журналист Ян Куцьяк в своей последней недописанной статье раскрыл сеть контактов и преступную деятельность итальянской мафии Ндрангета в Словакии, это стало большим удивлением как для словаков, так и для чехов. Эксперт по итальянской мафии Антонио Никасо утверждает, что в Чехии действует целая сеть этой мафии.

Эксперт: Итальянская мафия Ндрангета находится и в Чехии

Иностранные СМИ написали, что в Словакии выявили мафию. И назрел вопрос, присутствует ли она также и в Чехии? Эксперты сходятся во мнении, что все-таки да. Было бы наивно предполагать, что Чешская Республика останется нетронутым островком в океане стран бывшего восточного блока, где овладевают влиянием цепкие итальянские мафиози. 

Как утверждает Антонио Никасо, профессор университета в Канаде, написавший десятки книг об итальянской мафии, в Чехии Ндрангета, конечно, «работает». Здесь у нее логистическая поддержка и надежная сеть. Свои высказывания эксперт подтверждает информацией о том, что в прошлом Чешская Республика была убежищем для многих членов и боссов различных итальянских преступных организаций.

Недавно в Праге задержали Франческо Бонавиту. Арест произошел в пражском районе Дейвице в июле 2016 года, где он мог жить в течение нескольких месяцев. Если это действительно так, то это говорит о наличии преступной сети.

Источник: novinky.cz

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...