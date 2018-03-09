Эксперт по итальянской мафии утверждает, что в Чехии действует целая сеть Ндрангеты

Когда убитый словацкий журналист Ян Куцьяк в своей последней недописанной статье раскрыл сеть контактов и преступную деятельность итальянской мафии Ндрангета в Словакии, это стало большим удивлением как для словаков, так и для чехов. Эксперт по итальянской мафии Антонио Никасо утверждает, что в Чехии действует целая сеть этой мафии.

Иностранные СМИ написали, что в Словакии выявили мафию. И назрел вопрос, присутствует ли она также и в Чехии? Эксперты сходятся во мнении, что все-таки да. Было бы наивно предполагать, что Чешская Республика останется нетронутым островком в океане стран бывшего восточного блока, где овладевают влиянием цепкие итальянские мафиози.

Как утверждает Антонио Никасо, профессор университета в Канаде, написавший десятки книг об итальянской мафии, в Чехии Ндрангета, конечно, «работает». Здесь у нее логистическая поддержка и надежная сеть. Свои высказывания эксперт подтверждает информацией о том, что в прошлом Чешская Республика была убежищем для многих членов и боссов различных итальянских преступных организаций.

Недавно в Праге задержали Франческо Бонавиту. Арест произошел в пражском районе Дейвице в июле 2016 года, где он мог жить в течение нескольких месяцев. Если это действительно так, то это говорит о наличии преступной сети.

Источник: novinky.cz