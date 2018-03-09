В Ужгороде радикалы отправили женщин нападать на марш за права женщин: задержаны 6 человек

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Национальная полиция задержала шесть человек после марша за права женщин в Ужгороде. Из них четверо – девицы.
Об этом сообщила в эфире "112 Украина" спикер Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюх.
"В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал он.
В действиях лиц предусматриваются признаки нарушения согласно ст. 296 ч. 2 УК ("Групповое хулиганство").
Фото: УНН
Напомним, в Киеве и Ужгороде на участников марша за права женщин напали после акции.
В Ужгороде участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра. На месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.
8 марта в Киеве состоялся марш за права женщин "Хватит терпеть". Несколько сотен женщин и мужчин вышли против гендерного неравенства в Украине. Участницы, в частности, выступали за ратификацию Стамбульской конвенции. Конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин была разработана Советом Европы и открыта для подписания в 2011 году в Стамбуле. Документ направлен на борьбу с насилием в отношении женщин внутри семьи и извне.
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