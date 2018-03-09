В Одесской области в одном селе убили двух женщин

В Одесской области мужчина убил женщину, переломав ей 11 ребер. В том же селе полицейские обнаружили тело и другой женщины с многочисленными колото-резаными ранами

Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Facebook

Установлено, что накануне 51-летняя жительница села Слободка Ивановского района была в гостях у своего односельчанина, где употребляла спиртное с хозяином дома и его приятелем. Между ней и мужчинами возникла ссора, которая закончилась избиением женщины.

"От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, причиной смерти стали переломы одиннадцати ребер и болевой шок", - отмечается в сообщении.

Пострадавшую нашли на сельской улице.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Оба подозреваемых задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. С ними проводятся неотложные следственные действия.

Новости по теме: Жестокое убийство в Одессе: Молодой девушке отрубили голову

Кроме того, в полиции рассказали и о другом случае в этом же селе.

Тело 29-летней одесситки с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки было обнаружено в ее квартире на улице Академика Королева. Смерть женщины наступила до приезда врачей и полиции. Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 ("Умышленное убийство") УКУ. // 112.ua