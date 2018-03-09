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В Польше бус с украинцами столкнулся с грузовиком: два человека погибли, четверо - в больнице (фото)

09.03.2018 01:07

По дороге к польскому Перемышлю автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и въехал под колеса грузовика.

 

Об этом сообщает Nowiny24.

ДТП в Польше

"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышлю, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", - говорится в сообщении.

Как сообщает местная полиция, на момент столкновения в микроавтобусе было шесть украинцев.

В Польше автобус с украинцами попал в аварию

"Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них, в тяжелом состоянии, был транспортирован вертолетом спасательной службы", – сказано в сообщении.

Украинцы ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста. // 112.ua

 

 

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