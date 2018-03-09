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Скандального «генерала-переговорщика» Рубана задержали с арсеналом оружия на выезде из ОРДЛО

09.03.2018 01:12

На контрольном пункте въезда и выезда на Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан.

 Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем Facebook.

Фото: Facebook Мирослава Гая

Фото: Facebook Мирослава Гая

"На КПВВ Майорск задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия!" – написал он.

При этом Тука признал, что официального подтверждения этой информации он не получил.

В свою очередь, известный волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай в своем Facebook выложил несколько фото задержанного и его багажа.

Фото: Facebook Мирослава Гая

Фото: Facebook Мирослава Гая

Фото: Facebook Мирослава Гая

Напомним, главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану СБУ запрещала посещение оккупированных территорий. // Сегодня

 

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