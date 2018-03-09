Генпрокурор: Задержание Рубана не было случайным

По словам Генерального прокурора Луценко, переговорщика Рубана задержали при попытке въехать из оккупированной территории на подконтрольную Украине.

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил задержание переговорщика Владимира Рубана.

В комментарии к посту волонтера Мирослава Гая относительно Рубана генпрокурор написал: "Это не случайное задержание", добавив, что уверен в этом на 100%.

Он добавил, что его задержали при попытке въехать из оккупированной территории на подконтрольную Украине.

Как сообщил Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте Майорск пограничниками, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину.

По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

"Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика", - пишет Гай.

"В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, чтобы его отпустили", - утверждает волонтер.

В то же время, Луценко в комментарии к посту написал: "Никаких освобождений не будет".

Как утверждает собеседник "Страны" в силовых структурах, Рубан доставлен в мариупольское СИЗО. Издание опубликовало видеозапись процесса задержания Рубана. Информацию о задержании Рубана подтвердил 112.ua источник в правоохранительных органах.

Рубан как глава центра "Офицерский корпус" с 2014 года принимал участие в обмене удерживаемых лиц между украинскими властями и командирами боевиков "ДНР" и "ЛНР". 27 февраля 2017 года СБУ отменила разрешение Рубану на въезд на оккупированные территории, обвинив в нарушении правил пересечения линии разграничения.