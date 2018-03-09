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На столичной Шулявке зарезали мужчину

09.03.2018 02:12

8 марта около 18:00 на улице Машиностроительной убили 40-летнего мужчину.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

убийство

«По словам знакомого по имени Владимир, убитого звали Иван. Он с другом приехал к дому по адресу Машиностроительная, 25. Убитый пожаловался на плохое самочувствие и вышел из машины подышать воздухом. Пока его товарищ Андрей парковал машину, Иван ходил по двору. Когда водитель потерял из виду убитого, он вышел и в 150 метрах от машины, возле мусорных баков, обнаружил окровавленное тело с ножом в сердце», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Андрей достал нож и отбросил в сторону, однако это не помогло. Как он это сделал — не помнит.

Иван работал в сфере IT и одалживал деньги знакомым. Знакомые предполагают, что кто-то решил закрыть свой долг не расплачиваясь. // Realist

 

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