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После отравление экс-офицера ГРУ в Британии медицинскую помощь получает 21 человек

09.03.2018 08:45

Это сам Скрипаль и его дочь, полицейские и другие

В результате инцидента с отравлением бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля помощь медиков получил всего 21 человек. Об этом сообщает временный главный констебль Уилтширской полиции Кир Притчард, передает Independent.

Картинки по запросу Скрипаль

"У нас было несколько офицеров. Там было 21 человек, включая двух главных пациентов – мужчины (Скрипаля) и женщины", - сказал он.

По словам Притчарда, многие из них прошли стационарное лечение.

"Они сдавали кровь на анализ, они проходят лечение, получают поддержку и советы", - рассказал констебль.

Таким образом, британская полиция впервые публично сообщила, что кроме Скрипаля и его дочери, а также сержанта полиции Ника Бэйли, были другие пострадавшие в этом деле.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Его и женщину 33 лет доставили в больницу с признаками отравления неизвестным веществом.

Сергей Скрипаль - в прошлом офицер ГРУ, был арестован ФСБ в 2004 году по подозрению в сотрудничестве с британской разведкой. Следствие установило, что вербовка Скрипаля произошла еще в 1995 году. Он полностью признал свою вину и в 2006 году был осужден на 13 лет заключения за государственную измену, однако в 2010 году был помилован и вместе с Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко был обменен на группу российских разведчиков, которых разоблачили в США.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела заседание Совета безопасности Британии в связи с отравлением экс-полковника ГРУ России. // 112.ua

 

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