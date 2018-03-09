Подводные лодки ВМС США начали учения в Арктике

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Субмарины будут отрабатывать подледные маневры и заниматься сбором научных данных
ВМС США начали пятинедельные учения подводных лодок у северного побережья Аляски.
Подводная лодка ВМС США USS Hampton (SSN 757)
во время учений ICEX 2016 в Арктике. 15 марта 2016
«Ледовые учения – 2018» или ICEX18 будут включать прорыв массивных подводных судов через арктический лед, а также сбор научных данных.
Подобные маневры проводятся раз в два года.
«Мы постоянно проверяем новую тактику, методы и процедуры подо льдом, и эти учения позволяют нам проделать это в более широком масштабе и вместе с нашими британскими и академическими партнерами», – заявил командир Центра разработки подводных вооружений контр-адмирал Джеймс Питтс.
ВМС создадут временный лагерь на льду в море Бофорта примерно в 240-280 километрах к северу от Прудо-Бэй, штат Аляска.
Лагерь будет состоять из портативных палаток, в которых смогут разместиться более 50 человек. Он будет служить временным командным центром для подледной навигации, испытаний торпед и исследований.
В учениях участвуют быстроходные ударные субмарины «Коннектикут» (класс «Сивулф») и «Хартфорд» (класс «Лос-Анджелес).
К ним присоединится британская подводная лодка Trenchant класса «Трафальгар».
Они совершат несколько переходов в Арктике, поднимутся на поверхность в районе Северного полюса, проведут сбор научных данных и выполнят другие упражнения, сообщили в ВМС. // Голос Америки
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